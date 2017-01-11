"АвтоВАЗ" вывел из залога в Росбанке автомобили на 1,3 млрд руб.

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" вывело из залога в Росбанке автомобили на 1,33 млрд рублей, следует из данных Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

Дата прекращения залога - 28 декабря 2016 г., причина прекращения залога - полное исполнение обязательств по кредитному договору от 31 августа 2015 г. Автомобили были заложены в середине мая 2016 г.

Как сообщалось, чистый убыток "АвтоВАЗа" по МСФО в 2015 году вырос втрое и составил 73,85 млрд рублей. Компания заявила о необходимости помощи со стороны ее акционеров, которые запустили процедуру финансового оздоровления - на внеочередном собрании 10 октября 2016 г. акционеры "АвтоВАЗа" одобрили увеличение уставного капитала компании на 3 млрд 281 млн 250 тыс. акций. При этом отмечалось, что компания "вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 15 млрд штук номинальной стоимостью 5 рублей каждая".

Всего для финансового оздоровления "АвтоВАЗу" необходимо 85 млрд рублей, которые будут привлечены по итогам допэмиссии, в целом требуется 110 млрд рублей. Помимо Renault в допэмиссии приняла участие кипрская Renaissance Securities, которая стала владельцем 26,44% обыкновенных акций "АвтоВАЗа", вложив 11,251 млрд руб. Во втором этапе допэмиссии примет участие "Ростех", который конвертирует 51 млрд руб. долга в акции автопроизводителя с 40%-ным дисконтом.

Доля Alliance Rostec Auto B.V. (совместное предприятие альянса Renault-Nissan и госкорпорации "Ростех", контролирующее "АвтоВАЗ") в капитале ПАО "АвтоВАЗ" по итогам первого этапа допэмиссии снизилась с 74,51% до 64,6% акций. При этом данная цифра не окончательна - как говорил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, по итогам второго этапа допэмиссии СП доведет свою долю в "АвтоВАЗе" до 95%.