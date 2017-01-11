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Экономика

Нефть Brent подорожала до $54 за баррель

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в среду после двух дней падения на информации о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 по московскому времени поднялась на $0,42 (0,78%) - до $54,06 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,39 (0,77%) - до $51,21 за баррель.

По мнению аналитика Международного энергетического агентства (МЭА) Нила Аткинсона, нефтедобывающие страны стремятся удержать цены на нефть в районе $50 за баррель. При более низких котировках они могут испытать проблемы с пополнением бюджетов за счет продажи топлива, а при их существенном повышении возникнет риск стремительного роста добычи в США.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, два НПЗ в Юго-Восточной Азии получат на 30% меньше нефти из Саудовской Аравии, которая снижает добычу в соответствии с соглашением о коллективном сокращении производства топлива. Кроме того, один из покупателей саудовской нефти в Индии сообщил об уменьшении поставок на 20%.

Между тем многие инвесторы опасаются, что рост добычи в отдельных странах замедлит ребалансировку рынка.

Так, Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза, до более чем 700 тыс. баррелей в сутки, за последние шесть месяцев, сообщила The Wall Street Journal.

Накануне Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017 год до 9 млн б/с с ожидавшихся ранее 8,78 млн б/с. В 2018 году Минэнерго ожидает повышения добычи до 9,3 млн б/с.

Также рынок оценивает данные Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,5 млн баррелей. Официальные данные будут обнародованы в среду, и аналитики в среднем ожидают увеличения резервов на 1,75 млн баррелей.

Теги: нефть
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