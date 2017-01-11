Путин призвал ускорить введение единого стандарта управления многоквартирными домами

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал министра строительства и ЖКХ ускорить внедрение единого стандарта сервиса и управления многоквартирными домами в РФ.

"Надо коллегам к следующей зиме подойти с этим стандартом", - такое поручение Путин дал Михаилу Меню.

"Граждане в первую очередь обращаются в управляющие компании - в самую близкую структуру для контактов. И аварии часто встречаются не только на магистральных сетях, но бывают и во внутреннем домовом хозяйстве", - сообщил Мень в ходе совещания Путина с членами правительства.

По его словам, поэтому планируется продолжить работу по совершенствованию законодательства в части лицензирования управляющих компаний. В рамках внедрения обслуживания и управления многоквартирными домами предполагается как стандарт проверки состояния общего домового оборудования, так и стандарт времени реагирования на обращения граждан.

"До конца года стандарты будут введены в рамках приоритетного проекта", - сказал министр.

"А что так долго?" - удивился президент.

В ответ Мень пообещал постараться сделать все законодательные изменения за полгода.