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Nord Stream два дня работал с загрузкой более 110%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Газпром" продолжает наращивать поставки по магистрали "Северный поток", уже давно выйдя за прописанный в проекте показатель в 55 млрд куб. м в годовом исчислении - в среду магистраль работает с загрузкой в 113% (61,8 млрд куб. м в годовом исчислении), а во вторник загрузка была 112%, свидетельствуют данные немецких газотранспортных операторов.

Рост загрузки Nord Stream, магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря, связан не с полным использованием мощностей восточного отвода от магистрали (OPAL). С начала недели растет загрузка западного отвода - NEL. Если раньше она стабильно держалась на 96%, то во вторник, 10 января загрузка NEL достигала 108% (исходя из проектной мощности в 24 млрд куб. м в год).

Как сообщило управление информации ПАО "Газпром", 10 января "Газпром" установил новый максимальный суточный уровень экспорта по газопроводу "Северный поток": по нему было поставлено 167,4 млн куб. м газа - на 11,1% больше проектных объемов в пересчете на год. Рост по сравнению с 9 января, когда был установлен предыдущий рекорд, - 2 млн куб. м.

"Северный поток" уверенно демонстрирует дополнительный запас прочности при поставках газа европейским потребителям в осенне-зимний период, и делает это в условиях сильного похолодания и значительного роста спроса на газ. В то время как Украина вышла на очень высокие - более 80 млн куб. м в сутки - объемы отбора газа из подземных хранилищ, которые к этой зиме были заполнены на рекордно низком уровне", - приводится в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Теги: Газпром, Северный поток
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