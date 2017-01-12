Число банкротств физлиц в последнем квартале года выросло на четверть

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Количество граждан, признанных банкротами, в октябре-декабре 2016 года, выросло более чем на 27% к предыдущему периоду, продолжив тенденцию последних кварталов, свидетельствует статистика Единого федерального реестра сведений о банкротстве (fedresurs.ru).

С момента начала работы в октябре 2015 года института банкротств физлиц количество граждан-банкротов в России ежеквартально увеличивается. Суды в последнем квартале 2016 года признали банкротами 6 875 граждан, в I квартале 2016 года - 2 780, во II квартале - 4 612, в III квартале - 5 392.

При этом суды все реже применяют в отношении должников реабилитационные процедуры. Так, в последнем квартале 2016 года решение о реализации имущества было принято в 76% случаев, а о реструктуризации долгов - лишь в 24%, при том что в первом квартале года доля реабилитационных процедур составляла 35%, сообщил "Интерфаксу" глава проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

"Суды перестали относиться к реструктуризации долгов как к предшественнице процедуры реализации имущества должника, со второй половины прошлого года в большей части случаев признают граждан банкротами, минуя реструктуризацию долгов", - подтверждает руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский.

По мнению экспертов, суды и в дальнейшем будут нечасто предоставлять гражданам возможность реструктурировать долги. "За все время существования института банкротств физлиц план реструктуризации долгов был утвержден лишь для нескольких десятков граждан, при общем числе банкротов в 20,5 тысячи, поэтому можно предположить, что склонность судов принимать решения о реализации имущества, минуя реабилитацию, будет сохраняться", - отмечает Юхнин.

Тенденция к увеличению числа банкротств физлиц также может продолжиться. "Рост числа решений о признании граждан банкротом связан с тем, что на рынке появилось достаточно предложений об оказании гражданам помощи в подготовке и проведении процедур банкротства, которые пока слишком сложны для того, чтобы должник сам справился с задачей списания долгов", - комментирует Олевинский.

Банкротство становится более доступной процедурой для граждан, благодаря изменениям в законодательстве. Так, пошлина при подаче физлицами в суд заявления о банкротстве с 1 января 2017 года снижена в 20 раз, теперь она составляет 300 рублей. Кроме того, Минэкономразвития разработало законопроект об упрощенной процедуре банкротства физлиц, который еще проходит межведомственное согласование.

Что касается корпоративных банкротств, то их количество в IV квартале 2016 года выросло на 13% к предыдущему кварталу - до 3 380. В целом за 2016 год обанкротились 12 604 компании, что на 14% меньше, чем в 2015 году, и всего на 4% больше, чем в докризисном 2013 году.

Эксперты отмечают, что ситуация в сфере корпоративных банкротств стабилизируется, в том числе, благодаря смягчению условий банковского кредитования. В случае дальнейшего сокращения ключевой ставки Банком России можно ожидать в течение 2017 года постепенного снижения числа юрлиц-банкротов, первым рубежом будет выход на уровень 950 корпоративных банкротств в месяц, сказал "Интерфаксу" эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Алексей Рыбалка.

При этом отраслевая структура компаний-банкротов вряд ли существенно изменится. "Напряженная ситуация в 2017 году может сохраниться в секторах с наибольшим сжатием рынков, на восстановление которых потребуется больше времени, чем другим: строительство, предоставление коммерческих услуг, машиностроительный комплекс. Продолжение позитивной тенденции в этом году стоит ожидать в таких отраслях, как транспорт и связь, где уже пятый квартал подряд увеличивается грузооборот транспорта, а также сельское хозяйство, в котором благоприятные условия, подкрепленные политикой импортозамещения, способствовали постепенному снижению числа банкротов вот уже четвертый год подряд", - отметил Рыбалка.

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве арбитражные управляющие и организаторы торгов раскрывают сведения о ходе процедур банкротства, проведении и результатах торгов имуществом должников. В 2016 году число ссылок на реестр в практике арбитражных судов превысило 16 тысяч, что почти на четверть больше, чем в 2015 году, и в два раза выше уровня 2014 года.