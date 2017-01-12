Главные новости
В миреСМИ узнали имя автора доклада о "российском компромате" на ТрампаВ РоссииЭксперты исключили взрыв или поражение ракетой Ту-154 под СочиСпортОвечкин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ
Экономика

Число банкротств физлиц в последнем квартале года выросло на четверть

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Количество граждан, признанных банкротами, в октябре-декабре 2016 года, выросло более чем на 27% к предыдущему периоду, продолжив тенденцию последних кварталов, свидетельствует статистика Единого федерального реестра сведений о банкротстве (fedresurs.ru).

С момента начала работы в октябре 2015 года института банкротств физлиц количество граждан-банкротов в России ежеквартально увеличивается. Суды в последнем квартале 2016 года признали банкротами 6 875 граждан, в I квартале 2016 года - 2 780, во II квартале - 4 612, в III квартале - 5 392.

При этом суды все реже применяют в отношении должников реабилитационные процедуры. Так, в последнем квартале 2016 года решение о реализации имущества было принято в 76% случаев, а о реструктуризации долгов - лишь в 24%, при том что в первом квартале года доля реабилитационных процедур составляла 35%, сообщил "Интерфаксу" глава проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

"Суды перестали относиться к реструктуризации долгов как к предшественнице процедуры реализации имущества должника, со второй половины прошлого года в большей части случаев признают граждан банкротами, минуя реструктуризацию долгов", - подтверждает руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский.

По мнению экспертов, суды и в дальнейшем будут нечасто предоставлять гражданам возможность реструктурировать долги. "За все время существования института банкротств физлиц план реструктуризации долгов был утвержден лишь для нескольких десятков граждан, при общем числе банкротов в 20,5 тысячи, поэтому можно предположить, что склонность судов принимать решения о реализации имущества, минуя реабилитацию, будет сохраняться", - отмечает Юхнин.

Тенденция к увеличению числа банкротств физлиц также может продолжиться. "Рост числа решений о признании граждан банкротом связан с тем, что на рынке появилось достаточно предложений об оказании гражданам помощи в подготовке и проведении процедур банкротства, которые пока слишком сложны для того, чтобы должник сам справился с задачей списания долгов", - комментирует Олевинский.

Банкротство становится более доступной процедурой для граждан, благодаря изменениям в законодательстве. Так, пошлина при подаче физлицами в суд заявления о банкротстве с 1 января 2017 года снижена в 20 раз, теперь она составляет 300 рублей. Кроме того, Минэкономразвития разработало законопроект об упрощенной процедуре банкротства физлиц, который еще проходит межведомственное согласование.

Что касается корпоративных банкротств, то их количество в IV квартале 2016 года выросло на 13% к предыдущему кварталу - до 3 380. В целом за 2016 год обанкротились 12 604 компании, что на 14% меньше, чем в 2015 году, и всего на 4% больше, чем в докризисном 2013 году.

Эксперты отмечают, что ситуация в сфере корпоративных банкротств стабилизируется, в том числе, благодаря смягчению условий банковского кредитования. В случае дальнейшего сокращения ключевой ставки Банком России можно ожидать в течение 2017 года постепенного снижения числа юрлиц-банкротов, первым рубежом будет выход на уровень 950 корпоративных банкротств в месяц, сказал "Интерфаксу" эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Алексей Рыбалка.

При этом отраслевая структура компаний-банкротов вряд ли существенно изменится. "Напряженная ситуация в 2017 году может сохраниться в секторах с наибольшим сжатием рынков, на восстановление которых потребуется больше времени, чем другим: строительство, предоставление коммерческих услуг, машиностроительный комплекс. Продолжение позитивной тенденции в этом году стоит ожидать в таких отраслях, как транспорт и связь, где уже пятый квартал подряд увеличивается грузооборот транспорта, а также сельское хозяйство, в котором благоприятные условия, подкрепленные политикой импортозамещения, способствовали постепенному снижению числа банкротов вот уже четвертый год подряд", - отметил Рыбалка.

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве арбитражные управляющие и организаторы торгов раскрывают сведения о ходе процедур банкротства, проведении и результатах торгов имуществом должников. В 2016 году число ссылок на реестр в практике арбитражных судов превысило 16 тысяч, что почти на четверть больше, чем в 2015 году, и в два раза выше уровня 2014 года.

Теги: Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Кондитерская компания Ferrero выступила в защиту пальмового маслаКондитерская компания Ferrero выступила в защиту пальмового масла
Итальянский производитель заявил, что используемый им ингредиент безопасен, а без него ореховая паста Nutella уже не будет такой вкуснойПодробнее
Более 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 осталось в эксплуатацииБолее 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 осталось в эксплуатации
В ремонте в настоящее время находятся 16 самолетов из 87Подробнее
Грузия и "Газпром" договорились об условиях транзита газа в АрмениюГрузия и "Газпром" договорились об условиях транзита газа в Армению
Новые условия предусматривают переход на денежную оплату стоимости транзитаПодробнее
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторожденийВ России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
По предварительным данным, прирост запасов жидких углеводородов должен составить 575 млн тПодробнее
"Нафтогаз" заявил о сокращении отбора газа из ПХГ по сравнению с прошлым годом"Нафтогаз" заявил о сокращении отбора газа из ПХГ по сравнению с прошлым годом
В пресс-службе компании заявили, что считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезонаПодробнее
Резервный фонд сократился в декабре 2016 года в два разаРезервный фонд сократился в декабре 2016 года в два раза
Объем фонда на 1 декабря составлял 2,032 трлн рублей, на 1 января - 972,13 млрд рублейПодробнее
Песков прокомментировал предложение об изъятии у должников единственного жильяПесков прокомментировал предложение об изъятии у должников единственного жилья
По словам пресс-секретаря президента, в Кремле пока нет определенной позиции в отношении идеи МинюстаПодробнее
Yahoo сменит название и гендиректораYahoo сменит название и гендиректора
После завершения продажи основного бизнеса компания изменит название на AltabaПодробнее
Состояние российских миллиардеров показало рекордный ростСостояние российских миллиардеров показало рекордный рост
Их капиталы выросли на $29 миллиардов после избрания Дональда Трампа президентом СШАПодробнее
Минюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жилья
Запрет планируется сохранить только для недвижимости, которая не превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человекаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали имя автора доклада о "российском компромате" на ТрампаВ РоссииЭксперты исключили взрыв или поражение ракетой Ту-154 под СочиСпортОвечкин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛВ РоссииДомашним и сельхозживотным в России с 2018 года дадут уникальные номера
Убивший десятки человек ангарский маньяк направлен на психиатрическую экспертизу
"Закон Яровой" включили в десятку худших IT-инициатив в мире
В Чечне задержали несколько десятков связанных с ИГ боевиков
Индия заставила Amazon прекратить продажу ковров с индийским флагом
Овечкин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ
В Москве в четверг потеплеет и пойдет снег
Эксперты исключили взрыв или поражение ракетой Ту-154 под Сочи
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи