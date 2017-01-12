Расположенные в России иностранные компании стали больше ориентироваться на экспорт

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Последние два года иностранные компании в РФ, которые изначально больше ориентировались на внутренний рынок, стали больше ориентироваться на экспорт в ситуации, когда рубль не является переоцененным, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Иностранный бизнес, приходя в Россию, в первую очередь ориентировался на внутренний рынок. Но в последние два года ситуация меняется. Рубль больше не является переоцененным. Мы видим, что все больше компаний, в том числе глобальных, начинают работать на экспорт с российского рынка", - отметил министр в ходе экспертной дискуссии Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящей в рамках Гайдаровского форума в четверг в Москве.

"Но для того, чтобы работать на глобальный рынок из России, необходим другой уровень определенности для бизнеса. И этот вопрос определенности - как экономика реагирует на волатильность цен на нефть, насколько устойчива налоговая система, как работает вся регуляторика в стране - в этом году как раз станет главной задачей правительства, и подготовка плана действий до 2025 года - это как раз тот механизм, через который правительство эту определенность у бизнеса может создавать", - добавил он.

Орешкин при этом заметил, что многие иностранные компании последние два года боялись, "что нестабильность на финансовых рынках, нестабильность динамики инфляции будут сохраняться - но в результате мы видим, что рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире". "Поэтому те, кто боялся, упустили очень серьезные возможности", - подчеркнул министр.

"С этой точки зрения инвестиции в реальный сектор экономики в ситуации, когда экономика начала расти, когда правительство концентрируется на преодолении инфраструктурных ограничений для роста, означает, что тот, кто будет инвестировать быстрее, получит более высокую отдачу своих инвестиций", - отметил Орешкин.