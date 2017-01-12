Число работающих за границей высококвалифицированных россиян превысило 1,5 млн

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Более полутора миллионов хорошо образованных и конкурентоспособных россиян работают в настоящее время за рубежом, отток кадров - опасная тенденция, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"По разным оценкам, за пределами Российской Федерации трудится более 1,5 млн россиян, имеющих российские паспорта, имеющих хорошую подготовку, совершенно конкурентные кадры. Сегодня трудно найти в мире университет, компанию, где не присутствуют россияне, где не работают россияне, и в этом смысле это тоже опасная тенденция", - сказала Голодец на Гайдаровском форуме в четверг.

По ее словам, задача состоит в том, чтобы готовить кадры для своей экономики, и потому необходимо обеспечить конкурентные условия труда, зарплату и возможности для роста.

Ранее в ходе своего выступления Голодец отметила необходимость роста доходов населения, назвав его условием развития экономики страны, и заметила, что дешевый труд мигрантов влияет на общероссийский уровень зарплат.