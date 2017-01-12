СМИ узнали о планах китайской Fosun International купить "Военторг"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Китайская Fosun International может купить бизнес-центр "Воздвиженка-центр", расположенный в здании "Военторга", у структуры Дмитрия Рыболовлева, сообщают "Ведомости" и "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Сумма сделки может составить около 10 млрд рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, который слышал об этом от одной из сторон сделки.

Партнером Fosun выступает компания Avica, управляющая фондами коммерческой недвижимости.

В среду Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство гонконгской FPH Europe Holdings II Limited о приобретении прав, позволяющих определять условия деятельности ОАО "Торговый дом "Центральный военный универсальный магазин". ЦВУМ владеет "Воздвиженка-центром".

По данным источников "Ведомостей", гонконгская FPH была специально создана для сделки по покупке "Военторга".

Fosun владеет курортной сетью Club Med, акциями Cirque du Soleil, туроператора Thomas Cook, киностудии Studio8. Основной владелец Fosun - китайский миллиардер Гуо Гуанчан.