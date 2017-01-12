"АвтоВАЗ" снизил продажи в России в 2016 году до 266 тыс. машин

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" снизило продажи в РФ по итогам 2016 г. на 1% по сравнению с показателем 2015 г., до 266,296 тыс. автомобилей, в декабре при этом реализация увеличилась на 17,8% по сравнению с тем же месяцем 2015 г., до 27,63 тыс. шт.

Как говорится в сообщении компании, по итогам 2016 г. Lada заняла 20% российского рынка легковых автомобилей (по собственной оценке "АвтоВАЗа") против 17,8% годом ранее. В декабре доля Lada составила 20,4% против 17,2% в декабре 2015 г.

При этом, по оценке компании, "рынок легковых автомобилей в России за 2016 год сократился на 12%".

"АвтоВАЗ" также отмечает, что по итогам продаж в 2016 г. Lada Granta заняла второе место в топ-5 (реализовано 87,726 тыс. автомобилей, на 27% меньше, чем годом ранее). Lada Vesta занимает четвертое место в топ-5 с результатом в 55,174 тыс. проданных машин (продажи стартовали в конце ноября 2015 г.).