Силуанов пообещал не поднимать акцизы на водку до 2020 года

Повышение акцизов произойдет в 2017 году, а в 2018-2019 его не будет

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правительство принимало решение о повышении акцизов на водку в 2017 году еще два года назад при формировании трехлетнего бюджета, в дальнейшем больше индексаций не предполагается, сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Это решение было принято еще два года назад при формировании трехлетнего бюджета. Мы давно уже не индексировали акцизы на водку и дальше не будем индексировать - в трехлетнем бюджете не предусмотрена дальнейшая индексация акцизов на водку. То есть в 2017 году индексация будет, но это решение было принято еще два года назад, а в 2018-2019 годах не будет", - пояснил министр ситуацию вокруг роста акцизов на водку.

Комментируя вопрос о повышении минимальной цены на водку, Силуанов отметил, что это происходит, "потому что у нас поднимаются акцизы". "Мы три года не индексировали акцизы, сейчас повысили на 20 рублей акциз, поэтому повышается и минимальная цена на водку", - сказал он.

"Именно сейчас нет каких-то оснований, чтобы говорить об увеличении цен и акцизов на водку, но эти решения были приняты в трехлетнем бюджете еще два года назад, поэтому то, что опубликован проект соответствующего акта - это решение во исполнение ранее принятых решений", - пояснил министр.

Минимальная цена бутылки

Ранее в четверг стало известно, что розничная минимальная цена на водку может повыситься до 219 рублей за бутылку (0,5 литра). Это следует из проекта приказа Минфина, размещенного на Едином портале раскрытия информации. Сейчас минимальная розничная цена составляет 190 рублей за бутылку. Согласно проекту приказа, минимальная отпускная цена может составить 177 рублей (в настоящее время 165 рублей), оптовая - 182 рубля (174 рубля).

Предлагаемый размер минимальной розничной цены близок к тому, что был в 2014 году - 220 рублей за 0,5 литра. После этого с 1 февраля 2015 году цена была снижена до 185 рублей, с 13 июня 2016 года - повышена до 190 рублей.

Согласно документам Минфина, предлагаемая мера направлена на увеличение уровня производства и оборота качественной алкогольной продукции, сокращение присутствия на рынке контрафактной продукции. "Необходимость увеличения минимальной цены на алкогольную продукцию вызвана увеличением затрат на производство и недопущением появления на рынке алкогольного суррогата, - говорится в них. - Повышение минимальной цены на алкогольную продукцию влияет на уровень производства и оборота качественной алкогольной продукции в сторону увеличения, а также на увеличение объема поступления акцизов в бюджет".