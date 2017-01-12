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Экономика

Рост ВВП Германии в 2016 году ускорился до максимума за 5 лет

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Темпы экономического роста в Германии ускорились в 2016 году до максимума за пять лет в значительной мере благодаря увеличению потребительских расходов и государственных затрат на размещение беженцев, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Вместе с тем снижается вклад внешней торговли в рост экономики на фоне слабого спроса со стороны крупнейших торговых партнеров ФРГ.

Согласно первоначальным оценкам Destatis, ВВП Германии с поправкой на инфляцию увеличился в прошедшем году на 1,9% после повышения на 1,7% в 2015 году. В 2014 году подъем экономики ФРГ составил 1,6%, а в 2013 году - лишь 0,3%. Экономисты в среднем ожидали подъема на 1,8%. Потребительские расходы с поправкой на инфляцию в ФРГ в прошедшем году увеличились на 2%, государственные расходы - на 4,2%. Годом ранее, рост составил соответственно 1,9% и 2,8%.

Повышение германского экспорта в 2016 году замедлилось до 2,5% с 5,4% годом ранее, импорта - до 3,4% с 5,7%. Согласно предварительным оценкам, профицит бюджета Германии в 2016 году составил 0,6% ВВП против 0,5% ВВП годом ранее. ФРГ публикует данные по итогам 2016 года первой среди ведущих развитых стран. Экономика Германии, являющейся крупнейшей в еврозоне, больше других выигрывает от реализуемой Европейским центральным банком (ЕЦБ) программы количественного смягчения.

Данные за IV квартал будут обнародованы 14 февраля. По оценкам экономистов, ВВП Германии увеличился в октябре-декабре на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Безработица в стране находится на рекордно низком уровне, зарплаты служащих растут, и, с учетом продолжающегося снижения цен на энергоносители, потребительские расходы стали основным двигателем экономического подъема в ФРГ.

Теги: Германия
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