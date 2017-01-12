Экономика

Минкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контента

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минкомсвязи не считает справедливым штрафовать интернет-пользователей за скачивание пиратского контента, заявил журналистам глава министерства Николай Никифоров в кулуарах Гайдаровского форума в четверг. "Нет, мы не поддерживаем, мы считаем, что это несправедливо", - заявил он.

Ранее с соответствующей инициативой выступало министерство культуры, которое предлагало ужесточение "антипиратского" закона.

В России с 1 августа 2013 года действует антипиратский закон, который позволяет в досудебном порядке блокировать пиратский контент (с весны 2015 года положения закона распространяются, помимо видео, на музыкальную продукцию и литературу). Правообладатель обращается в Мосгорсуд (этому суду поручено рассматривать "пиратские дела"), тот принимает обеспечительные меры и запрещает владельцу интернет-ресурса распространять объект авторского права. Если сайт отказывается удалять контент, Роскомнадзор предписывает интернет-провайдерам ограничить доступ к ресурсу.

Теги: Минкомсвязи
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