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Сбербанк инвестирует более $100 млн в белорусскую недвижимость

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в Белоруссии инвестирует более $100 млн в объекты недвижимости, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф по итогам встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко. "Сегодня мы обговорили и нашли подходы к решению практически всех проблем, сложившихся в части тех сложных проектов, которые нами финансировались и оказались в сложной ситуации", - цитирует агентство "БелТА" Грефа.

Председатель правления отметил, что Сбербанк и белорусская сторона договорились о подходах по участию банка в дофинансировании сложных проектов, которые в течение ближайших двух лет будут реализованы на рынке и по которым нам нужна поддержка со стороны властей Белоруссии.

"Мы получили полную поддержку со стороны президента Беларуси и, соответственно, взяли на себя обязательства по дофинансированию", - добавил Греф.

По его словам, на сумму более $100 млн будут проинвестированы объекты недвижимости с последующей их продажей. "Мы завершим всю схему реструктуризации нашего долга в первом квартале этого года, и банк приступит к программе модернизации и повышения собственной эффективности", - сказал председатель правления. Кроме того, он сообщил, что Сбербанк готов перейти к новой стадии своего развития на банковском рынке Беларуси.

"Последние два года мы были заняты в основном тем, что формировали резервы за счет чистой прибыли. Но после решения всех сегодняшних вопросов, которые были в повестке дня, мы можем приступить к новой стадии нашего развития в Республике Беларусь", - отметил Греф.Он уточнил, что ее суть будет заключаться в повышении эффективности работы банка, создании так называемых digital-технологий, значительно более удобных сервисов для клиентов в Белоруссии.

"Мы с президентом обсудили также целый ряд проектов, связанных с планами Сбербанка по созданию цифровой экосистемы и предоставлению услуг для предприятий, в первую очередь малого бизнеса, что интересовало президента Белоруссии", - сказал Греф.

Теги: Сбербанк, Белоруссия, Герман Греф
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