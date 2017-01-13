Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Единовременную выплату в 5000 рублей российским пенсионерам начнут производить с 13 января, сообщили "Интерфаксу" в Пенсионном фонде России (ПФР).

"Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию", - сообщили в пресс-службе ПФР в понедельник.

При этом в Фонде напомнили, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат 5000 рублей вместе с пенсией, а те пенсионеры, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат 5000 в срок с 13 по 28 января. Таким образом, к ним почтальон придет второй раз, отметили в пресс-службе ПФР.

"Все необходимые средства на единовременную выплату - 221,7 млрд рублей - заложены в бюджете ПФР на 2017 год", - отметили в Фонде.

В свою очередь, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Почты России", "с 13 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, "Почта России" организует доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей 15 млн пенсионерам".

Пенсионерам не придется дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление для получения единовременной выплаты, так как ее доставка будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле.

В пресс-службе добавили, что в отдельных регионах доставка выплат начнется уже 12 января.

"Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль", - отмечается в сообщении.