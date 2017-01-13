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Цена Brent осталась на уровне выше $56 на новостях о снижении добычи ОПЕК

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Нефть слабо дорожает в пятницу, удерживая завоеванные в четверг позиции, благодаря серии заявлений добывающих стран о снижении производства сырья в январе и позитивной статистике из Китая, который активно наращивает закупки нефти.

Китай увеличил в декабре импорт нефти до рекордных 8,56 млн баррелей в день, темпы прироста поставок за год оказались рекордными за последние шесть лет и составили 13%. Как ожидается, в 2017 году увеличение импорта продолжится и может составить 5%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени выросла на 5 центов - до $56,06 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 7 центов - до $53,08 за баррель.

Внимание участников рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха сказал в четверг, что его страна снизила производство топлива больше чем на 486 тыс. баррелей в день, требуемых договоренностями с ОПЕК, и добывает теперь менее 10 млн баррелей нефти в сутки. Глава нефтяного ведомства Алжира Нуреддин Бутарфа видит возможность снижения производства его страной на 60-65 тыс. б/с вместо требуемых 50 тыс. б/с. Ирак уменьшил добычу на 170 тыс. б/с и в ближайшее время выйдет на требуемый соглашениями уровень снижения в 210 тыс. Россия также выполняет свои обязательства и сократила добычу даже больше в первые десять дней января, чем насчитывали компании, сообщил журналистам в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Направление движения цен сильно будет зависеть от соблюдения странами согласованных в 2016 год квот", - констатирует банк BNP Paribas.

Первое заседание комитета, на котором будут рассмотрены первые итоги действия соглашения о сокращении добычи, состоится 21-22 января в Вене. Россия готова обсудить предложения Кувейта о мониторинге не только сокращения добычи нефти, но и экспорта, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ.

Проблемой для ОПЕК является при этом то, как сократить рекордно высокий уровень запасов нефти до нормального уровня до того, как американские производители воспользуются выросшими ценами и нарастят производство, пишет The Wall Street Journal.

Теги: нефть
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