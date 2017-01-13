Сооснователь Mail.ru инвестировал в стартап создателей Skype

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Венчурный фонд председателя совета директоров и экс-главы Mail.ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics совместно с партнерами вложил $17,2 млн в компанию Starship, создателя первой в мире системы локальной доставки товаров с использованием автономных мобильных роботов, говорится в сообщении фонда.

Starship использует парк автономных мобильных роботов собственной разработки для доставки товаров в течение 15-30 минут на расстоянии до 4,5 км. Роботы принимают все решения самостоятельно, но в то же время отслеживаются людьми-операторами, которые при необходимости могут перехватить управление. Компания уже запустила пилотные программы доставки в США, Великобритании, Германии, Швейцарии и Эстонии, предлагая клиентам робо-доставку еды, посылок и товаров массового спроса. В общей сложности разработанные компанией 75 роботов проехали свыше 25 тыс. км в 16 странах и 59 городах.

Starship был основан в Лондоне в июле 2014 года создателями Skype - Янусом Фриисом и Ахти Хейнла. Среди соинвесторов Grishin Robotics автомобильный концерн Daimler, фонды Shasta Ventures, Matrix Partners и другие.

Для Grishin Robotics это четвертая сделка нового фонда и шестнадцатая с момента основания фирмы в 2012 году. Объем первого фонда составлял $25 млн, он финансировал проекты в сфере персональной робототехники. В начале 2016 года Grishin Robotics сформировал второй фонд объемом в $100 млн, расширив сферу инвестиций на проекты в области интернета вещей, частного космоса и т.п.