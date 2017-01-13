Клиенты проблемных банков Татарстана вышли на пикет в Казани

Москва. 13 января. INTERFAX.RU -Клиенты испытывающих финансовые трудности татарстанских банков Татфондбанк и Интехбанк провели в пятницу в Казани пикет, сообщает корреспондент "Интерфакса". Участники акции, собравшиеся в сквере Тинчурина, держали в руках плакаты с требованием о необходимости проведения санации этих банков.

По данным организаторов пикета, в нем приняли участие примерно 70 человек - представители юрлиц и физлица, чьи вклады превышают установленную законодательством страховую сумму. Вкладчики этих банков в настоящее время получают страховые выплаты. Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов выражал надежду на то, что Банку России удастся найти санатора для Татфондбанка.

Как сообщалось, ЦБ РФ 15 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на 3 месяца. Временная администрация проведет проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности.

Агентство по страхованию вкладов предварительно оценивает размер выплат клиентам Татфондбанка в сумму свыше 57 млрд рублей. По данным официальной отчетности Татфондбанка на 1 октября, общая сумма вкладов физлиц в банке, в том числе индивидуальных предпринимателей, достигла 77 млрд рублей. Из этой суммы обязательства АСВ по выплате страхового возмещения составляли 57,6 млрд рублей.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Сообщалось также, что 23 декабря Банк России в связи с неустойчивым финансовым положением ввел временную администрацию в лице "Агентства по страхованию вкладов" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в Интехбанке.

Интехбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 124-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".