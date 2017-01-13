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Продажи смартфонов в России в 2016 году увеличились в деньгах на четверть

Средняя цена устройства при этом повысилась на 20,3%, до 12,3 тысячи рублей

Продажи смартфонов в России в 2016 году увеличились в деньгах на четверть
Фото: Интерпресс/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Продажи смартфонов в РФ по итогам 2016 года увеличились на 26,3%, до 329,8 млрд рублей, говорится в сообщении ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС), владельца крупнейшей российской мобильной розницы. Средняя цена смартфона повысилась на 20,3%, до 12,3 тыс. рублей.

В натуральном выражении рынок смартфонов вырос на 5% - за прошлый год ритейлеры продали 26,8 млн устройств. Как сообщалось, по итогам 2015 года продажи смартфонов в натуральном выражении сократились на 8%. В денежном выражении рынок замедлил рост до 5-6% с 30-32% по итогам 2014 года.

Данные МТС за 2016 год "Интерфаксу" подтвердил источник в "Евросети". Он также сообщил, что продажи обычных телефонов в 2016 году снизились на 18% в деньгах (до 18 млрд рублей) и на 14% в штуках (до 10,9 млн устройств). Сократилась и средняя цена "кнопочного" телефона - на 5%, до 1,7 тыс. рублей. Спрос на эти устройства уже достиг насыщения, падение продаж началось еще в 2012 году. Сейчас смартфоны занимают 71% в общих продажах мобильных телефонов.

Основным драйвером роста рынка смартфонов являются LTE-устройства, отмечает МТС. Доля LTE-смартфонов в общих продажах смартфонов по итогам года составила 53% (в натуральном выражении). Выручка от продаж LTE-смартфонов за год повысилась на 80%. При этом средняя цена на эти устройства снизилась на 17%, до 18,8 тыс. рублей. Рост продаж смартфонов "Евросеть" связывает с увеличением доли устройств, приобретаемых в кредит.

"Если в 2015 году политика банков в отношении потребительского кредитования была сдержанной, и банки неохотно выдавали населению заемные средства, то в 2016 году их мировоззрение изменилось, и количество кредитов заметно возросло. Лояльная политика банков позволила населению приобретать более дорогие модели телефонов, что провоцирует продолжающийся рост средней цены. Ритейлеры, в свою очередь, предлагают покупателям большое количество кредитных продуктов с максимальной выгодой. В частности, беспроцентные рассрочки послужили сильнейшим толчком для всего рынка, что в большей мере вызвало рост средней цены смартфона", - говорится в сообщении "Евросети".

В то же время покупка устройств в кредит свидетельствует о том, что покупатель ещё не пришёл в себя от длительного кризиса и рациональный подход к потребительской корзине продолжает доминировать, отмечает ритейлер. "Более высокая динамика продаж в рублях, чем в штуках, вызвана ростом спроса на гаджеты высоких ценовых сегментов, в частности всей линейки iPhone, которая продается во всех категориях свыше 20 тыс. рублей. Популярность iPhone также подстегнул выход новинок в октябре 2016 года", - сказал "Интерфаксу" представитель ритейлера "Связной" Сергей Тихонов.

Еще одним фактором роста рынка он называет отложенный спрос 2015 года. В период ажиотажа октября-декабря 2014 года спрос на смартфоны вырос значительно - многие клиенты, опасаясь роста цен на электронику, купили себе "умный" телефон в период скачка курсов. "Связной" прогнозирует, что в 2017 году продажи смартфонов в России как минимум сохранятся на уровне 2016 года.

"Евросеть" ожидает, что в 2017 году восстановление рынка сотовых телефонов и смартфонов продолжится: в количестве его показатели будут варьироваться в пределах данных 2016 года или "в самых незначительных положительных приростах". Ритейлер также отмечает продолжающийся рост популярности фаблетов (смартфоны с диагональю дисплея более 5 дюймов), а также LTE-гаджетов. Продажи планшетов, по данным "Евросети", в прошлом году снизились на 23% в денежном выражении и на 25% в натуральном выражении.

Теги: МТС, Евросеть, Связной
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