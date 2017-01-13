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ФАС не увидела нарушений в скупке иностранными компаниями акций Транснефти

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба по итогам проверки соблюдения требований законодательства об иностранных инвестициях при совершении сделки по приобретению фондом UCP привилегированных акций "Транснефти" не нашла нарушений.

"ФАС после проверки нам ответила, что ничего в этом такого не видит, потому что все эти иностранные компании контролируются одним и тем же лицом - гражданином РФ", - сообщил журналистам первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин. При этом ФАС не уточнила, кем именно контролируются структуры, добавил он. "Транснефть" в ноябре поинтересовалась у ФАС, известно ли ведомству о том, что UCP скупила более 5% акций компании, и как это действие отвечает требованиям федерального закона, регламентирующего иностранные инвестиции в стратегические предприятия России.

UCP Ильи Щербовича и "Транснефть" вовлечены в несколько судебных разбирательств - в частности, фонд требует выплаты неполученных, по его мнению, дивидендов на акции трубопроводной монополии. В ноябре представитель фонда в суде отмечал, что UCP через UCP Industrial Holdings владеет 496 тыс. 391 привилегированной акцией (32% от общего количества "префов", порядка 8% уставного капитала).

Все обыкновенные акции "Транснефти" принадлежат Росимуществу. Рыночная стоимость "префов", исходя из котировок на Московской бирже, - 339 млрд рублей, то есть пакет в 32% от общего числа привилегированных акций стоит больше 100 млрд рублей.

Теги: ФАС, Транснефть
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