Главные новости
В миреТрамп заявил о понимании разведкой США истинной ситуации вокруг "досье"МоскваВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозицииВ РоссииВ Крым направят дополнительные системы С-400
Экономика

10-летний портфель зарубежных заказов "Росатома" вырос в 2016 году до $133 млрд

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - 10-летний портфель зарубежных заказов ГК "Росатом" превысил в 2016 году $133 млрд по сравнению со $110,4 млрд по итогам 2015 года.

Соответствующие данные "Росатома" представил телеканал "Россия 24" (ВГТРК) в рамках субботнего интервью главы госкорпорации Алексея Лихачева.

Согласно представленным данным, к 2030 году доля выручки "Росатома" по зарубежным контрактам должна составить не менее 60% в общей выручки госкорпорации.

Ранее сообщалось, что "Росатом" к 2030 году прогнозирует 10-летний портфель зарубежных заказов в объеме свыше $300 млрд, а выручка корпорации в 2030 году может превысить 2,8 трлн рублей (789 млрд рублей в 2015 году).

Теги: Росатом
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Касьянов счел серьезным ударом по экономике РФ возможные всеобъемлющие санкции СШАКасьянов счел серьезным ударом по экономике РФ возможные всеобъемлющие санкции США
Бывший премьер спрогнозировал 10-процентную девальвацию рубляПодробнее
Россельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынкаРоссельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынка
По словам официального представителя службы, не фальсифицируются только яйцаПодробнее
Греф поспорил с Чубайсом о будущем российской альтернативной энергетикиГреф поспорил с Чубайсом о будущем российской альтернативной энергетики
Чубайс усмотрел в оппоненте "консерватора-айтишника"Подробнее
Продажи смартфонов в России в 2016 году увеличились в деньгах на четвертьПродажи смартфонов в России в 2016 году увеличились в деньгах на четверть
Средняя цена устройства при этом повысилась на 20,3%, до 12,3 тысячи рублейПодробнее
Срок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 летСрок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 лет
Ему предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью обмана властейПодробнее
Силуанов назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 годуСилуанов назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 году
Это станет возможным при цене на нефть в $50 за баррельПодробнее
Кудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССРКудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР
По мнению экс-министра, технологическое отставание страны грозит ее суверенитету и несет угрозу безопасностиПодробнее
Кудрин назвал идею повышения пенсионного возраста основой прогноза ЦСРКудрин назвал идею повышения пенсионного возраста основой прогноза ЦСР
По словам главы совета Центра стратегических разработок, при убыли населения в РФ трудно обеспечить экономический ростПодробнее
Медведев упрекнул министров за возвращение к теме прогрессивной шкалы НДФЛМедведев упрекнул министров за возвращение к теме прогрессивной шкалы НДФЛ
Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила об обсуждении в правительстве темы прогрессивной шкалы НДФЛ и освобождения от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТПодробнее
Минкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контентаМинкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контента
Ранее ужесточить "антипиратский" закон предлагало Министерство культурыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп заявил о понимании разведкой США истинной ситуации вокруг "досье"МоскваВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозицииВ РоссииВ Крым направят дополнительные системы С-400В РоссииБолее 85% россиян заметили страх других стран перед РФ
В Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в Астане
10-летний портфель зарубежных заказов "Росатома" вырос в 2016 году до $133 млрд
Российская лыжница Матвеева выиграла этап КМ в Италии
Финка Мякяряйнен выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
В Москве отпустили участников несогласованной акции оппозиции
Трамп заявил о понимании разведкой США истинной ситуации вокруг "досье"
Экипаж Николаева выиграл "Дакар" в классе грузовиков
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи