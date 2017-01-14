10-летний портфель зарубежных заказов "Росатома" вырос в 2016 году до $133 млрд

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - 10-летний портфель зарубежных заказов ГК "Росатом" превысил в 2016 году $133 млрд по сравнению со $110,4 млрд по итогам 2015 года.

Соответствующие данные "Росатома" представил телеканал "Россия 24" (ВГТРК) в рамках субботнего интервью главы госкорпорации Алексея Лихачева.

Согласно представленным данным, к 2030 году доля выручки "Росатома" по зарубежным контрактам должна составить не менее 60% в общей выручки госкорпорации.

Ранее сообщалось, что "Росатом" к 2030 году прогнозирует 10-летний портфель зарубежных заказов в объеме свыше $300 млрд, а выручка корпорации в 2030 году может превысить 2,8 трлн рублей (789 млрд рублей в 2015 году).