"Детский мир" разместит акции на бирже

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - "Детский мир" в ближайшие недели планирует провести первичное размещение акций на "Московской бирже" , сообщила Financial Times со ссылкой на свои источники.

Основным акционером "Детского мира" является АФК "Система" . Весной 2014 года "Детский мир" планировал провести IPO, но размещение не состоялось из-за российско-украинского конфликта, который фактически закрыл на время выход на биржу для российских компаний.

IPO "Детского мира" может состояться в марте 2017 года, площадкой может стать Московская или Лондонская биржа, говорил ранее основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков.