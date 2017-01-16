Нефть Brent подорожала до $55,63 после падения цен на прошлой неделе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть, снизившиеся на 3% по итогам прошедшей недели, поднимаются в понедельник благодаря позитивным сигналам из США, пишет MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени поднялась на $0,18 (0,32%) - до $55,63 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы упали в цене на $0,56 (1%) - до $55,45 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,31%) - до $52,53 за баррель. Контракт подешевел на $0,64 (1,21%) - до $52,37 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Нефть Brent упала в цене за прошедшую неделю на 2,9%, WTI - на 3% на фоне сомнений трейдеров в том, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение добычи уменьшит избыток нефти на рынке.

Несмотря на то, что многие из стран ОПЕК сообщили о снижении объемов добычи в соответствие с достигнутыми ранее договоренностями, стало известно об активном наращивании производства нефти Ливией, освобожденной от необходимости урезать добычу, пишет MarketWatch.

Кроме того, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило об увеличении производства нефти в стране на 176 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,946 млн б/с по итогам недели, завершившейся 6 января.

Тем не менее, данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказало поддержку нефтяному рынку в понедельник. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на семь - до 522 единиц.