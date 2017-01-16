Индекс Nikkei упал до минимума с начала года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в понедельник снижением. Японский индекс Nikkei 225 потерял 1%, опустившись до минимального уровня с начала 2017 года, на фоне укрепления иены, негативно отразившегося на котировках акций экспортеров. Гонконгский Hang Seng также упал на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Курс иены к доллару США поднимается в понедельник шестую сессию подряд, что является самым длительным подобным периодом за семь месяцев. На этом фоне дешевеют акции экспортеров, главным образом, машиностроительных компаний и производителей электроники. Так, бумаги Toyota Motor упали в цене на 0,8%, Sharp - на 3,6%, Sony - на 1%.

"Движения на финансовых рынках ограничены в преддверие инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Tokai Tokyo Research Institute Содзи Хиракаву. - Инвесторы опасаются, что в дальнейших комментариях Трамп будет негативно отзываться об ослаблении иены - этот фактор ограничивает возможности роста японского рынка акций".

Honda Motor ожидает увеличения продаж в следующем финансовом году, который стартует в апреле 2017 года, рассчитывая на высокий спрос в США и Китае, сообщил агентству осведомленный источник. Автопроизводитель проинформировал поставщиков, что планирует продать в предстоящем фингоду 5,15 млн автомобилей. Для сравнения: планы Honda на текущий год предполагают продажи на уровне 4,98 млн машин. Акции Honda по итогам торгов в понедельник практически не изменились.

Китайский фондовый рынок снизился в понедельник по итогам пятой сессии подряд, акции девелоперов подешевели в ожидании новых мер по ограничению роста рынка жилья. В минувшее воскресенье мэр Шанхая Ян Сюн заявил, что власти города усилят регулирования сектора недвижимости в этом году.