"Зарубежнефть" ликвидирует неудачные "дочки" и избавится от бани и снэк-бара

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" ликвидирует несколько нашумевших, но оказавшихся неэффективными нефтегазовых "дочек".

"Зарубежнефть" сообщила, что ликвидирует свою дочку East-West oil и ее структуру Zarubezhneft exploration and production, которые должны были работать на шельфе и розничном рынке Хорватии, так и не поддавшемуся российской компании. "Зарубежнефть" также упраздняет свое участие в казахском СП "Нестро-Нуралы", безуспешно претендовавшему в начале 2000-х годов на нефтяные месторождения Атырау и Курмангазы в Казахстане. Под ликвидацию попало и участие "Зарубежнефти" в совместном предприятии с "Итерой" "ЗарИТ", пытавшимся в 2002-2003 годах заключить соглашение об освоении трех участков на шельфе Туркмении.

Кроме того, "Зарубежнефть" пытается продать 34-процентную долю СП с "Газпром нефтью" "Ядран-Нафтагас", которое искало, но так и не нашло углеводороды в Сербии.

Одновременно нефтяная компания решила продать баню-сауну на 27-м километре автодороги Кола-Верхнетуломское в Мурманской области, 4 гаража и здание архива в Мурманске. С молотка могут уйти гостиницы "Русский дом" и Майна, а также cнэк-бар в Республике Сербской.

Балансовая стоимость непрофильных активов оценивается в 57,5 млн рублей и 3,45 млн евро. При этом балансовая стоимость бани, недвижимости, офисных помещений, гаражей и гостиниц в разы превосходит стоимость неэффективных нефтегазовых "дочек".