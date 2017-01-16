Первый канал назвал причиной утечки "Шерлока" в интернет хакерскую атаку

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Хакерская атака могла стать причиной утечки в интернет финальной серии британского сериала "Шерлок", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Первого канала в понедельник.

"Первый канал с момента, когда стало известно об утечке, находится в тесном контакте с BBC и проводит расследование по выявлению источника материалов, выложенных в интернет. По предварительной версии, причиной была хакерская атака", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что полная информация об этом инциденте будет обнародована по окончанию расследования.

Финальная серия четвертого сезона сериала "Шерлок" в русском дубляже Первого канала была незаконно выложена в интернет 14 января, за сутки до официальной премьеры на телеканале. 15 января авторы сериала обратились с призывом к российской аудитории не смотреть серию на пиратских ресурсах, и дождаться официальной премьеры.