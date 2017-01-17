Цена нефти Brent во вторник снизилась до $55,7 за баррель после роста накануне

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом изменения достаточно слабые. Участники рынка ждут публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду, отмечает MarketWatch.

Аналитики SEB Markets прогнозируют, что цены будут находиться в районе $55 за баррель в течение первого квартала текущего года до тех пор, пока не станет очевиден эффект от договоренностей о сокращении производства нефти между государствами ОПЕК и не входящими в картель странами.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК подешевели на $0,17 (0,3%) - до $55,69 за баррель. На торгах днем ранее их цена выросла на $0,41 (0,74%), завершив день на уровне $55,86 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник увеличились на $0,05 (0,1%) - до $52,42 за баррель. В понедельник в США был выходной в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.