Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне стабилизации нефти и укрепления рубля, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2193,32 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1154,21 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 59,59 рубля (-0,28 рубля). В лидерах роста выступили акции ВТБ (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "РусГидро" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Магнита" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%). Просели акции "РусАла" (-0,5%).

В Азии во вторник индексы снижаются, инвесторы ждут выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое, как предполагается, сможет внести ясность в планы страны по выходу из состава Европейского союза.

Как ожидается, она объявит, что Великобритания не будет пытаться сохранить частичное членство в Евросоюзе после Brexit. Премьер-министр может заявить, что страна не будет "наполовину внутри, наполовину вне" ЕС, и призвать к заключению "нового и равноправного партнерства" с Евросоюзом.