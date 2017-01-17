Рубль укрепился в начале торгов на фоне неоднозначной динамики нефти

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снизился, а евро практически не изменился на "Московской бирже" в начале торгов вторника; рубль немного укрепился к бивалютной корзине на фоне неоднозначной ситуации на мировых нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,64-59,75 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,6425 рубля (-22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,5325 рубля (+5,75 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 10 копеек по отношению к уровню закрытия понедельника, составив 61,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,58 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 30,17 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и бивалютной корзине в начале торгов 17 января связано с тем, что цены на нефть эталонных марок во вторник утром демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом изменения достаточно слабые. Участники рынка ждут публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду. Аналитики SEB Markets прогнозируют, что цены будут находиться в районе $55 за баррель в течение первого квартала текущего года до тех пор, пока не станет очевиден эффект от договоренностей о сокращении производства нефти между государствами ОПЕК и не входящими в картель странами.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,47% - до $55,6 за баррель. На торгах днем ранее их цена выросла на 0,74%, завершив день на уровне $55,86 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на 0,04% - до $53,17 за баррель. В понедельник в США был выходной в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.