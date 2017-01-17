Rolls-Royce выплатит более $800 млн для урегулирования дела о коррупции

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce согласовал выплату 671 млн фунтов стерлингов (свыше $800 млн) регуляторам Бразилии, Великобритании и США в рамках урегулирования коррупционного дела, сообщается в пресс-релизе компании. Rolls-Royce достигла предварительного соглашения с британской Службой по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), которое во вторник должно быть одобрено судом. Кроме того, компания договорилась с министерством юстиции США и федеральной прокуратурой Бразилии.

Речь идет о случаях "подкупа и коррупции с участием посредников на некоторых зарубежных рынках", отмечается в сообщении. SFO начала расследование против Rolls-Royce в 2012 году. Двумя годами позже проверки в отношении холдинга по подозрению в коррупции инициировали Минюст США и федеральная прокуратура Бразилии.

SFO получит более 497 млн фунтов, американское ведомство - почти $170 млн, бразильская прокуратура - около $25,6 млн. Rolls-Royce Group Plc имеет общий логотип и бренд с производителем автомобилей класса люкс Rolls-Royce Motor Cars, который принадлежит германскому концерну BMW. Однако это отдельные компании. Группа Rolls-Royce специализируется на производстве оборудования для гражданской и военной авиации, судов и энергетического сектора.