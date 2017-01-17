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Экономика

Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года

Это произошло на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть

Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доллар США в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник упал ниже отметки 59 руб., впервые с конца июля 2015 года, отыгрывая продолжающийся рост мировых цен на нефть и снижение против основных мировых валют на рынке Forex, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Курс доллара США составил 58,98 рубля в 14:36 МСК, что на 89 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,18 рубля, снизившись на 29,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 62 копейки, до 60,87 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление рубля к доллару 17 января связано, с одной стороны, с продолжающимся во вторник днем ростом мировых цен на нефть на ожиданиях публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду, а с другой стороны - с падением курса доллара против основных мировых валют на рынке Forex. В частности, евро против доллара подорожал к середине дня вторника более чем на 1% - до $1,071, а курс иены вырос на 1,2% - до 112,82 иены за доллар.

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