Сергей Иванов возглавил набсовет РФПИ вместо Улюкаева

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов возглавил наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сменив на этом посту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, следует из опубликованного во вторник указа президента Владимира Путина.

Помимо Иванова, в набсовет РФПИ вошли замглавы аппарата правительства Максим Акимов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Дмитриев, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин (заменил в совете Улюкаева), министр финансов Антон Силуанов и управляющий директор Parnasse SARL, бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев является членом набсовета по должности, говорится в указе.

О возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября 2016 года. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере. Он содержится под домашним арестом.

По версии следствия, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%. Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.