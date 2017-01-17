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Рынок акций РФ обновил минимум по индексу ММВБ за три недели

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение по индексу ММВБ, обновившему минимум более чем за 3 недели на фоне укрепления рубля и снижения доллара против фунта на заявлениях премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о жестком сценарии Brexit.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2178,73 пункта (-0,5%) - минимум с 26 декабря, индекс РТС подрос до 1156,47 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,4%.

Доллар упал до 59,36 рубля (-0,51 рубля), минимум дня - 58,95 рубля - минимум с июля 2015 года.

В лидерах отката выступили акции "Мосбиржи" (-2,4%), "Мечела" (-2,4%), "Норникеля" (-1,5%), "Россетей" (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), "РусГидро" (-1%). Подросли акции "Газпром нефти" (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,6%), "РусАла" (+0,8%), Сбербанка (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%).

Теги: РТС, ММВБ
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