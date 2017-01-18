Сбербанк и Alibaba решили создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сбербанк и китайская Alibaba Group задумались о создании в первой половине 2017 года совместного предприятия в сфере интернет-торговли, пишет газета "Коммерсант".

СП может быть создано только как российское юридическое лицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%, рассказал изданию источник, близкий к правительству. По его словам, СП при этом будет запрещено работать в сфере финансовых услуг, их будет предоставлять Сбербанк.

Стороны надеются создать СП уже в первой половине 2017 года, однако сроки могут сдвинуться из-за того, что переговоры идут непросто, отмечает газета.

Предполагается, что Сбербанк вложит в новую компанию прежде всего деньги, а также маркетинговые и логистические технологии. Alibaba Group может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы. "Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран",— подчеркивает собеседник газеты.

В ноябре 2016 года сообщалось о том, что Сбербанк работает над проектом запуска на его базе "национальной экосистемы" с открытым кодом по примеру крупнейших-мировых компаний в сфере интернет-коммерции - например, Google, Amazon или китайской Alibaba Group. Под экосистемой Сбербанк имеет в виду сеть организаций, создающихся вокруг единой технологической платформы и пользующихся ее услугами для формирования предложений клиентам и доступа к ним.