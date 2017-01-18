"Нафтогаз" отказался заплатить $5,3 млрд "Газпрому" по правилу "бери или плати"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил получение от ПАО "Газпром" счета на $5,3 млрд за газ по правилу "бери или плати", компания не намерена его оплачивать до решения Стокгольмского арбитража, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе госхолдинга.

"В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом вопроса, должно применяться положения контракта "бери или плати" в рамках существующего арбитражного спора", - отметили в НАК.

В "Нафтогазе" сообщили, что на протяжении 2016 года компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у "Газпрома" на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах, с подписанием соответствующих дополнений к контракту.

"Газпром" отказался от подписания таких дополнений в 2016 году, не аргументируя свой отказ, что дает дополнительные основания утверждать о необоснованности требований "Газпрома", - добавили в НАК.

"Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013 и 2014 годах газ. Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены и возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

На данный момент требования "Газпрома" по иску составляют $31,75 млрд. Требования "Нафтогаза" по контракту на поставку газа составляют $18,1 млрд, в частности, $14,2 млрд по ценам на газ, закупленный Украиной в период с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года.

Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в конце марта 2017 года.