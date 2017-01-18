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Путин по видеосвязи запустил газопровод "Бованенково - Ухта-2"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Путин в режиме видеоконференции в Кремле дал старт к запуску газопровода "Бованенково - Ухта-2", сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

Как отмечается в справке к запуску газопровода, "Газпром" поэтапно увеличивает добычные мощности на Бованенковском месторождении. Сегодня с вводом в эксплуатацию 88 скважин их эксплуатационный фонд вырос до 391 единицы. Также запущены в работу две дожимные компрессорные станции суммарной мощностью 160 МВт.

Они являются важными элементами процесса подготовки газа к транспортировке. Указанные объекты вывели месторождение на новый уровень: пиковая производительность увеличена с 218 млн куб. м до 264 млн куб. м в сутки.

Одновременно с развитием добычи на Ямале ведется расширение северного газотранспортного коридора единой системы газоснабжения России. Уже работают газопроводы "Бованенково - Ухта" и "Ухта - Торжок", а в среду введена в эксплуатацию труба "Бованенково - Ухта-2": линейная часть протяженностью около 1260 км и новые цеха на компрессорных станциях "Байдарацкая" и "Интинская" общей мощностью 192 МВт.

Газопровод "Бованенково - Ухта-2", как и "Бованенково - Ухта", рассчитан на самое высокое для сухопутных газопроводов рабочее давление - 120 атм.

Сейчас на Бованенковском месторождении работают два добычных промысла суммарной проектной производительностью 90 млрд куб. м газа в год. В среднесрочной перспективе планируется завершить строительство третьего добычного промысл, газопровода "Ухта - Торжок-2", компрессорных мощностей на газопроводе "Бованенково - Ухта-2". В результате, как говорится в справке, месторождение будет выведено на проектный уровень добычи - 115 млрд куб. м газа в год.

Теги: Владимир Путин, Газпром
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