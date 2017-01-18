"Роснефть" продаст долю в НПЗ в Италии из-за санкций

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Rosneft JV Projects (Люксембург), косвенное дочернее общество НК "Роснефть", договорилась о продаже институциональным инвесторам 12% уставного капитала итальянского Saras S.p.A. по цене 1,53 евро за 1 акцию посредством ускоренного предложения с формированием книги заявок, сообщила "Роснефть".

После реализации остаточного пакета акций "Роснефть" полностью выходит из капитала Saras S.p.A.

"Продажа является частью программы по оптимизации портфеля активов компании, связанной, в том числе, с невозможностью реализации изначальных договоренностей об увеличении доли ПАО "НК "Роснефть" до уровня контрольного пакета с учетом действующих санкционных ограничений. Вырученные от продажи пакета средства будут направлены на реализацию стратегических проектов с другими итальянскими партнёрами ПАО "НК "Роснефть", - говорится в сообщении российской компании.

Чистая прибыль "Роснефти" от инвестиций в акции Saras S.p.A. в течение 2013-2017 гг. превысила 80 млн евро (включая полученные дивиденды). Совокупная доходность составила 9% годовых в евро.