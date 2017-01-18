Стоимость всей жилой недвижимости Великобритании оценили в $8,4 трлн

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Цена всех домов в Великобритании за последние три года выросла на 1,5 трлн фунтов стерлингов и составляет 6,8 трлн фунтов ($8,4 трлн), пишет Financial Times со ссылкой на исследование риелторской компании Savills. Это в 3,7 раза больше, чем объем британской экономики, и в 1,5 раза больше капитализации всех компаний, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже.

В 2001 году стоимость жилой недвижимости в Великобритании превышала объем ВВП в 1,6 раза, в 2007 году - в 3,3 раза. Впрочем, в ближайшее время эксперты ожидают замедления роста стоимости домов на фоне решения Великобритании покинуть ЕС и ограничений на выдачу ипотечных кредитов.

"В последние три года стоимость жилья сильно выросла благодаря низким ставкам по кредитам и высокому уровню потребдоверия, - говорит глава отдела исследований рынка жилья Savills Лушан Кук. - Однако ничего подобного не ожидается в ближайшие три-пять лет".