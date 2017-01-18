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Экономика

Акции "Аэрофлота" обновили свои максимумы на ожиданиях высоких дивидендов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Акции "Аэрофлота" в среду обновили исторические максимумы на ожиданиях высоких дивидендов за 2016 год. На "Московской бирже" к 15:00 МСК бумаги "Аэрофлота" выросли до 163,23 рубля (+2,9%), в течение торгов цена сделок достигала 164,7 рубля; объем торгов превысил 676,6 млн рублей.

Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО за 9 месяцев 2016 г. составила 43,798 млрд руб., увеличившись в 24 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отчет за весь 2016 год "Аэрофлот" еще не опубликовал, но известно, что в последние месяцы компания наращивала авиаперевозки (в ноябре рост перевозок составил 13,2%, в декабре - 15,3%, а за весь 2016 год - 11%).

Последний раз "Аэрофлот" выплачивал дивиденды по итогам 2013 года: из расчета 25% от чистой прибыли по РСБУ всего акционерам было выплачено 2,7 млрд руб. В 2014 году чистая прибыль перевозчика по РСБУ составила 13,2 млрд руб., по МСФО "Аэрофлот" закончил год с чистым убытком в 17,2 млрд руб. В 2015 году соответствующие показатели составили 18,9 млрд руб. и 6,5 млрд руб. чистого убытка.

Аналитики ИК "Атон" ожидают, что по итогам 2016 года чистая прибыль "Аэрофлота" достигнет 43,4 млрд руб., а дивидендные выплаты составят порядка 21,7-21,8 рубля на акцию, с учетом выплат 50% от прибыли при соответствующей директиве правительства. О планах таких выплат еще в прошлом году сообщил генеральный директор компании Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Совет директоров перевозчика должен утвердить рекомендацию годовому собранию акционеров по выплате дивидендов в мае. "Аэрофлот" - крупнейшая группа авиакомпаний в РФ, объединяет одноименного перевозчика, работающего в премиальном сегменте, а также дочерние компании "Россия" (средний сегмент), "Победа" (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".

Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), еще 4,5% - у дочерней компании "Аэрофлот-Финанс", 3,3% владеет госкорпорация "Ростех", 34,8% - у институциональных инвесторов, 6,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту "Аэрофлота".

Теги: Аэрофлот
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