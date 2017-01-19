Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"

Предполагается, что с 1 января 2018 года все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с помощью отечественных карт

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Альфа-банк, "Открытие", Промсвязьбанк и несколько других крупных банков подготовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карты "Мир", сообщает "Коммерсант ". ЦБ ранее сообщал, что банки должны снабдить бюджетников картами "Мир", на которые будет начисляться их зарплата, к 1 января 2018 года: предполагается, что все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с помощью отечественных карт.

Банкиры, которые намерены обратиться к Набиуллиной, считают, что такое требование противоречит антимонопольному законодательству и разрушает сложившуюся платежную инфраструктуру. При этом представители банков отмечают, что технически требование выполнимо. По данным "Коммерсанта", письмо председателю ЦБ планируется направить на следующей неделе.

Опрошенные газетой эксперты указывают, что нововведение вызовет недовольство не только банков, но и их клиентов. "У банковского сообщества достаточно много аргументов в пользу того, что в результате этого законопроекта пострадает прежде всего население. Нужно предоставить возможность получения средств и не на эту карту", - заявил главный научный сотрудник центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Виктор Уткин.

В свою очередь автор вызвавших недовольство банкиров поправок к законопроекту "О национальной платежной системе" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подверг сомнению обоснованность претензий со стороны кредитных организаций. "Пусть пишут письмо. Я не думаю, что здесь есть какие-то компромиссные решения по этому поводу", - сказал изданию депутат.