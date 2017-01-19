Акции Toshiba рухнули на 26% на новостях о новых убытках

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Акции японской компании Toshiba падают в четверг на 26% после новости о $4-миллиардных убытках подразделения компании, специализирующегося на оборудовании для атомной энергетики, сообщает MarketWatch.

Компания обратилась за финансовой помощью в Банк развития Японии, а также просит поддержки у других кредиторов, пишут местные СМИ. С декабря капитализация компании, столкнувшаяся с финансовыми проблемами, снизилась наполовину.

Toshiba рассматривает возможность выделения в отдельную компанию прибыльного подразделения, занимающегося производством полупроводников, продажи активов.