Правительство РФ допустило введение запрета на экспорт березовых бревен

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнило перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.

Список дополнен позицией "бревна из березы диаметром наименьшего поперечного сечения не менее 15 см, длиной не менее 1 м".

Соответствующее постановление кабинета министров, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 18 января, опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.