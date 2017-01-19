Alibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 года

Сотрудничество начнется уже на ближайшей зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в южнокорейском городе Пхёнчхан

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba заключил в Давосе соглашение с Международным олимпийским комитетом о спонсировании следующих шести Олимпийских игр - до 2028 года, пишет Financial Times.

Alibaba станет официальным партнером Олимпиады в сфере электронной коммерции и облачных сервисов, включая аналитику больших данных, и войдет в число основных спонсоров Игр наряду с Coca-Cola, McDonald's, Visa и другими крупными компаниями.

Финансовые подробности соглашения не раскрываются. Ранее источники в МОК сообщали, что в последнее время основные спонсоры, включая Bridgestone и Panasonic, выплачивают комитету около $200 млн за каждый четырехлетний цикл, включающий одну летнюю и одну зимнюю Олимпиаду.

Alibaba и МОК создадут электронную платформу для продажи товаров с олимпийской маркировкой. Кроме того, Alibaba оптимизирует Олимпийский канал (потоковое вещание в интернете) для китайской аудитории. Сотрудничество начнется уже на ближайшей Зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в городе Пхёнчхан, Республика Корея.