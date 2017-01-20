Главные новости
В миреМексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в СШАВ миреПентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина МингазоваВ миреИнаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне на фоне многотысячных протестов
Экономика

Рост экономики Китая в 2016 году официально составил 6,7%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В 2016 году рост ВВП Китая достиг 6,7%, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.

При этом в четвертом квартале прошлого года зафиксирован рост на уровне 6,8%.

Государственным планом на 2016 год, утвержденным Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП), предусматривался рост в пределах 6,5%-7%. Тем не менее, как отмечают наблюдатели, показатели 2016 года являются самыми низкими с 1990 года, когда рост ВВП составил 3,9%.

При этом, как сообщалось ранее, вклад Китая в подъем глобальной экономики превышает 30%, сохраняя за КНР роль ведущего двигателя мирового ВВП.

Теги: Китай
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Alibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 годаAlibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 года
Сотрудничество начнется уже на ближайшей зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в южнокорейском городе ПхёнчханПодробнее
КС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСа
Она может быть выплачена в случае обнаружения нового имущества компанииПодробнее
Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"Банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"
Предполагается, что с 1 января 2018 года все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с помощью отечественных картПодробнее
Правительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефтьПравительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефть
Предполагается, что в следующем году при $55 за баррель нефти бюджет может получить дополнительно около 1,4 трлн рублейПодробнее
Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций США против РФ в 65%Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций США против РФ в 65%
В связи с этим банк оптимистично настроен по поводу курса рубляПодробнее
Сбербанк и Alibaba решили создать совместное предприятие в сфере интернет-торговлиСбербанк и Alibaba решили создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли
Alibaba Group внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле, а банк - финансовые инвестицииПодробнее
"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати""Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати"
В "Газпроме" считают, что украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 днейПодробнее
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 годаДоллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Это произошло на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефтьПодробнее
"Роснефть" объяснила участие ВТБ в сделке по приватизации пакета акций компании"Роснефть" объяснила участие ВТБ в сделке по приватизации пакета акций компании
Представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев заявил, что участие ВТБ "позволило избежать волатильности на рынке"Подробнее
РФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикойРФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой
Первое место сохранила за собой Южная Корея, второе заняла Швеция, третье - у ГерманииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в СШАВ миреПентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина МингазоваВ миреИнаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне на фоне многотысячных протестовВ России"Коммерсантъ" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Рост экономики Китая в 2016 году официально составил 6,7%
"Коммерсантъ" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Мэр Нью-Йорка и известные актеры вышли на акцию против Трампа
Замгоссекретаря США будет временно выполнять обязанности главы госдепа
Африканские страны приостановили военную операцию в Гамбии
Помощница Трампа рассказала про его инаугурационную речь
Горняк госпитализирован после обвала в шахте на Сахалине
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи