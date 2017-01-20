Рост экономики Китая в 2016 году официально составил 6,7%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В 2016 году рост ВВП Китая достиг 6,7%, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.

При этом в четвертом квартале прошлого года зафиксирован рост на уровне 6,8%.

Государственным планом на 2016 год, утвержденным Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП), предусматривался рост в пределах 6,5%-7%. Тем не менее, как отмечают наблюдатели, показатели 2016 года являются самыми низкими с 1990 года, когда рост ВВП составил 3,9%.

При этом, как сообщалось ранее, вклад Китая в подъем глобальной экономики превышает 30%, сохраняя за КНР роль ведущего двигателя мирового ВВП.