Орешкин заявил о наличии оснований для повышения суверенного рейтинга РФ в 2017 году

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ситуация в российской экономике и проводимая экономическая политика дают рейтинговым агентствам фундаментальные основания задуматься над повышением рейтинга РФ уже в этом году, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Я в принципе довольно плотно работал со всеми рейтинговыми агентствами в последние несколько лет. И считаю, что есть, и в этом году будет несколько очень важных фундаментальных изменений. Вдобавок очень здоровая и правильная макроэкономическая политика, которая позволила обеспечить стабилизацию. И очень важен тот факт, что никаких шараханий с точки зрения макроэкономической политики нет. Те цели, которые у нас по инфляционному таргетированию установлены и по бюджетной консолидации, все сохраняются. И решение по сбережению дополнительных доходов очень важно. Ко всей этой картине у нас добавляется история с возобновлением экономического роста", - сказал министр в беседе с журналистами, комментируя вопрос, ожидает дли он повышения суверенного рейтинга РФ в 2017 году.

"Если посмотреть прогнозы рейтинговых агентств, то мы в последние два года показываем устойчиво результаты лучше, чем ожидают рейтинговые агентства от нас. И нам кажется, что если третий год мы опять будем показывать лучшие результаты, то это хороший фундаментальный повод рейтинговым агентствам задуматься, чтобы может быть (стоит - ИФ) изменить нам рейтинг", - добавил он.

Орешкин напомнил, что еще в конце прошлого года агентство S&P уже пошло на то, чтобы стабилизировать рейтинг России.

"Наша задача - с ними встречаться, рассказывать всю историю, быть открытыми и показывать все данные. А они уже будут решать, что делать с нашими рейтингами", - отметил министр. По его словам, такие встречи агентств проводятся регулярно и с Минфином, и Минэкономразвития намерено в них участвовать.