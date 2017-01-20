Экономика Китая в 2016 году показала самый слабый рост с 1990 года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% с 6,9% в 2015 году, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Таким образом, экономический подъем в КНР в прошлом году стал самым слабым с 1990 года, когда он составил лишь 3,9%. Государственным планом на 2016 год, утвержденным Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП), предусматривался рост в пределах 6,5-7%.

В четвертом квартале прошлого года рост ВВП КНР ускорился до 6,8% после подъема на 6,7% в течение трех предыдущих кварталов. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, не ожидали ускорения темпов роста с 6,7%. Рост китайской экономики, которая сталкивается с проблемами из-за высокого уровня долга, а также избыточных мощностей в ряде отраслей, вновь поддержали краткосрочные меры, в том числе бюджетные инвестиции и наращивание банковского кредитования, пишет MarketWatch.

При этом эксперты отмечают, что Китай продолжает откладывать необходимые реформы, в том числе решение проблемы огромных по размеру госкомпаний и неэффективной финансовой системы. По их мнению, в 2017 году власти КНР продолжат полагаться на старые двигатели экономического роста - бюджетные расходы и рынок жилья, чтобы удержать стабильный экономический подъем.

Международный валютный фонд ранее на этой неделе повысил прогноз роста ВВП КНР на 2017 год на 0,3 процентного пункта - до 6,5%, однако предупредил о рисках, связанных с финансированием инвестиций за счет наращивания долгов. Риски для Пекина создает также политика новой администрации в США, которая грозит принятием протекционистских мер.

Общий объем действующих кредитов в Китае в декабре вырос на 15,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это позволяет предположить, что соотношение действующих кредитов к ВВП увеличилось до 264% с 247% на конец предыдущего года, сообщает агентство Bloomberg. Розничные продажи в КНР в декабре выросли на 10,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, повышение за весь 2016 год составило 10,4%.

Тем временем объем промпроизводства увеличился на 6%, как в декабре, так и по итогам всего года. Увеличение инвестиций в основные активы в прошедшем году составило 8,1%, сообщило ГСУ.