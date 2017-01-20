Орешкин пообещал стабильный курс рубля

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Повторения ситуации с резким колебанием рубля, наблюдавшейся в 2014-2015 годах, больше не будет, этому поспособствует политика правительства РФ и Центробанка, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

"Динамика (курса рубля - прим. ИФ) довольно стабильна. Операции правительства и ЦБ будут способствовать тому, чтобы таких резких колебаний, как мы видели в 2014 и 2015 году, мы на рынке больше не увидим", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр отметил важность решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы, которые могут поступить от более высокой цены на нефть, чем заложена в бюджете. По его словам, такая политика позволяет Банку России работать на валютном рынке с точки зрения стабилизации долгосрочной динамики реального курса рубля. "Понятно, что он (курс рубля - прим. ИФ) останется свободно плавающим. Здесь никаких изменений в политике не предполагается. Но его долгосрочная волатильность, особенно связанная с нефтяными ценами, будет снижаться. Это опять же будет означать его большую предсказуемость для компаний, для населения", - добавил Орешкин.

Ранее он заявил журналистам, что покупка валюты Банком России не является отказом от политики свободного плавающего курса, она будет сглаживать нежелательную его волатильность из-за изменения нефтяных котировок.

Накануне в Банке России заявили, что ЦБ считает попытки управления номинальным курсом рубля неэффективными и не будет каким-либо образом отходить от режима плавающего курса. Кроме того, первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что при нынешних ценах на нефть и в связи с решением правительства не направлять дополнительные доходы от более высоких цен на сырье на дополнительные расходы можно задуматься о возможности покупки валюты Банком России.