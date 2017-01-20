Шувалов рассказал о желании американского бизнеса возобновить диалог с Россией

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американские предприниматели уже сейчас, не дожидаясь отмены или смягчения санкций в результате прогнозируемого улучшения отношений Вашингтона и Москвы, хотят сформировать основу для возобновления бизнес-диалога, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"У меня вчера (на полях форума в Давосе - ИФ) были встречи с американскими предпринимателями, которые выдвигают определенные инициативы и хотят образовать бизнес-диалог "Россия-США" до того, как этот диалог начнется между президентами", - сказал журналистам Шувалов.

По его словам, формат, в котором будет институциализирован этот диалог, пока не определен. "Мы подождем, договорились, что будем ждать предложений, и эти предложения в течение нескольких недель поступят", - сообщил он.

В целом на форуме в Давосе "настроения разные, всех волнует в первую очередь то, как поладят Россия и США, что будет дальше с санкционной повесткой, какой вообще будет новый мировой порядок", сказал первый вице-премьер. "Это вопрос номер один. Что касается экономики и потенциальных возможностей в России - огромный интерес. Мы, честно говоря, думали, что будет немного скромнее, но интерес огромный. Встречаемся с инвесторами, политологами, отвечаем на вопросы. Сейчас будет закрытая встреча с иностранными инвесторами, посмотрим, какие вопросы будут задавать они", - отметил Шувалов.