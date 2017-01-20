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Евгений Гинер купил 49% структуры "Ростеха"

Президент футбольного ЦСКА приобрел акции "Технопромэкспорта", который построит ТЭС в Иране

Евгений Гинер купил 49% структуры "Ростеха"
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер приобрел 49% ООО "ИК "Технопромэкспорт", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха".

Компания занимается строительством ТЭС в Иране.

"Сделка состоялась, инвестор внес средства в акционерный капитал компании", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, ФАС одобрила ходатайство о приобретении 49% ООО "ИК "Технопромэкспорт".

ООО "ИК "Технопромэкспорт" на 100% принадлежит госкорпорации "Ростех". Структура была зарегистрирована в октябре 2015 года. Компания подписала контракт на строительство ТЭС "Хормозган" в Иране, которая состоит из четырех энергоблоков мощностью 350 МВт каждый. РФ предоставит кредит Ирану на возведение станции на 1 млрд евро.

Евгений Гинер входит в совет директоров ОАО "ВО "Технопромэкспорт" с апреля 2015 года. В настоящее время в ОАО введена процедура наблюдения, кроме того, компания находится под санкциями США. По итогам 2015 года кредиторская задолженность компании достигла 37 млрд руб., чистый убыток - 11,4 млрд руб. Гинер также является собственником ряда компаний, в том числе ему принадлежит 100% севастопольского ООО "Севэнергосбыт".

В составе "Ростех" также работает ООО "ВО "Технопромэкспорт", которое занимается строительством электростанций в Крыму. Госкорпорации владеет компанией через свою "дочку" - ООО "РТ-Энерго".

Теги: Евгений Гинер, Ростех, ЦСКА, Иран
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