Минсельхоз запланировал направить 1 млрд руб. на проведение молочных интервенций

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз заложил 1 млрд рублей в бюджете этого года на проведение интервенций на рынке молока, сказал первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, выступая на съезде "Единой России".

"В бюджете запланированы средства для молочных интервенций", - сказал он.

По его словам, интервенции на рынке молока могут пройти в 2017 году.

Как сообщалось, государственные закупочные интервенции планируется проводить в отношении сухого молока и сливочного масла.

Ранее Минсельхоз заявлял, что закупки будут проводиться в девяти регионах. Их объем оценивался в 3 млрд рублей.