Курс доллара снизился из-за отсутствия четкости в планах Трампа

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Курс американского доллара в понедельник снижается после вступления Дональда Трампа в должность президента США, поскольку он и его администрация дали мало подробностей относительно планов по поддержанию экономического роста в стране. При этом беспокойство инвесторов вызывают протекционистские высказывания нового главы государства, сообщает Dow Jones.

"В начале года в курс доллара США закладывался сильный рост экономики и растущая доходность. Теперь маятник качнулся в сторону торговых войн и замедления экономического подъема", - полагает валютный аналитик Westpac Шон Кэллоу.

Евро торгуется утром в понедельник в районе $1,0738 против $1,0703 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 122,09 иены по сравнению со 122,68 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,7 иены против 114,62 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снизился на 0,2%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, упал на 0,45%.

По итогам прошлой недели евро подорожал относительно доллара на 0,5%, а курс иены к американской нацвалюте практически не изменился, отмечает MarketWatch.

Фунт стерлингов подскочил на 1,5% к доллару за неделю, в том числе на выступлении британского премьер-министра Терезы Мэй, в ходе которого она озвучила более конкретные планы выхода страны из состава Европейского союза.